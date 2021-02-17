Son dakika haberi | Uçurumda asılı kalan otomobildeki 5 kişiyi itfaiyeciler kurtardı
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Son dakika haberi | Uçurumda asılı kalan otomobildeki 5 kişiyi itfaiyeciler kurtardı

17.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:21
Son dakika haberi | Uçurumda asılı kalan otomobildeki 5 kişiyi itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberler: AKSARAY'da, buzlanma ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil, uçurum yamacında asılı kaldı.

AKSARAY'da, buzlanma ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil, uçurum yamacında asılı kaldı. İçindeki 5 kişi, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı. 

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Mustafa Sağlam yönetimindeki 68 HL 840 plakalı otomobil, buzlanma ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, uçurumun yamacında asılı kaldı. Otomobilde sürücü ile birlikte 1'i çocuk 5 kişi mahsur kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık görevlilerince otomobilden 5 kişi, kontrollü çıkarılarak kurtarıldı. Asılı kalan otomobil de yine itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yamaçtan çekilerek çıkarıldı.

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Son dakika haberi | Uçurumda asılı kalan otomobildeki 5 kişiyi itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haberi | Uçurumda asılı kalan otomobildeki 5 kişiyi itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haberi | Uçurumda asılı kalan otomobildeki 5 kişiyi itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haberi | Uçurumda asılı kalan otomobildeki 5 kişiyi itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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