Son dakika haberi: Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü Son dakika haberi: ADANA'nın Kozan ilçesinde, 40 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Serdar Mehmetçeoğlu (47), olay yerinde yaşamını yitirdi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 40 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Serdar Mehmetçeoğlu (47), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Marangeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Mehmetçeoğlu yönetimindeki 01 ACG 279 plakalı traktör, arkasındaki balya makinesinin ağırlığı nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmetçeoğlu, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Cankur ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmetçeoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA