Son dakika haberi... Üç çocuk kamerayı kırıp dükkanlara zarar verdi
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Son dakika haberi... Üç çocuk kamerayı kırıp dükkanlara zarar verdi

Son dakika gelişmesine göre Konya'da 3 çocuk, bir bina önündeki güvenlik kamerasını söktükten sonra terlikle dükkanlara zarar verdi.

Son dakika haberi... Üç çocuk kamerayı kırıp dükkanlara zarar verdi
12.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:40

Konya'da 3 çocuk, bir bina önündeki güvenlik kamerasını söktükten sonra terlikle dükkanlara zarar verdi.

Olay, 3 Ağustos 2020 tarihinde saat 18.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Zemheri Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binaların arasında dolaşan 3 çocuk iş yerinin önünde bulunan güvenlik kamerasını fark etti. Dakikalarca uğraşan çocuklar kamerayı kırdıktan sonra söktü. Çocuklardan birinin kameraya bakarak bir şeyler söylemesi de dikkat çekti. Çocuklar ayrıca yan dükkanın önünde bulunan lambaları da kırdı. Çocukların güvenlik kamerasını kırmaya çalışması, çalmaya çalıştığı kamera ve diğer kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde çocukların kamerayı kırmaya çalışması, kapıya tekme atması, iş yerlerine terlik fırlatması ve çocuklardan birinin kameraya konuşması yer alıyor.

Dükkan sahibi Ahmet İşlek, olayın bayramın 4. günü yaşandığını söyledi. Bir gün sonra farkına vardıklarını anlatan Ahmet İşlek, "İş yerimizin önünde yüz tanımak için kullandığımız kameramız var. Onun olmadığını fark ettik. Eski kayıtlardan baktığımızda 11-12 yaşlarındaki 3 çocuğun söktüğünü gördük. Daha eski kayıtlara baktığımızda da daha ileride bir komşumuzun arabasının camını yokladıklarını gördük. Daha sonrasında da bizim kamerayı söktüler. Köşeyi döndükten sonra bayan kuaförü var, dışarısında lambaları vardı onları kırdılar. Ondan sonra buradan gitmişler, yaşları küçük olduğu için polise şikayetçi olmadık ama toplum olarak ailelerin evlatlarını yetiştirmelerini, sokakta boş boş dolanmalarını istemiyoruz. Bu noktada toplum olarak biraz dikkatli olsak iyi olur" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

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