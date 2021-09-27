Son dakika haberi... Uber'den Brüksel'de protesto hazırlığı

Uber, Brüksel şehrinin taksi mevzuatını güncellememesi ve sürücüleri belirsizlik içinde bırakması nedeniyle uygulamayı geçici olarak durduracak.

Uber Belçika Başkanı Laurent Slits, yaptığı yazılı açıklamada, Brüksel'de 30 Eylül Perşembe günü 8.30-11.30 arasında uygulamanın "geçici olarak" durdurulacağını bildirdi.

Slits, Brüksel hükümetinin taksi ve ticari araç şoförlerinin çalışma koşullarını belirleyen düzenlemelerde reform yapma taahhüdünde bulunduğu anımsattı.

Taksi reformu konusunda bir ilerleme sağlanamamasının sürücüleri hayal kırıklığına uğrattığını belirten Slits, Uber'in çalışanlarının durumunu anladığını kaydetti.

Slits, ticari araç sürücülerinin 7 yıldır belirsizlik içinde yaşadığını, bu nedenle Brüksel'deki sürücülerle dayanışma amacıyla protesto düzenleyeceklerini ifade etti.

Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort, mart ayında şehrin taksi mevzuatının güncellendiğini ve reformun yaz sonuna kadar yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Brüksel'de yaklaşık 2 bin kadar Uber bulunuyor ve bu araçlar, genellikle taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyor.