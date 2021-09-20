TUZLA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA CİPİN İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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TUZLA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA CİPİN İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-KameraMustafa ESEN İSTANBUL DHATuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde seyir halindeki cipin, kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Haber -KameraMustafa ESEN İSTANBUL DHA

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde seyir halindeki cipin, kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sırasında cipin içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye tarafından çıkarıldı.

Kaza, Kuzey Marmara otoyolu Tuzla Orhanlı mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeki Yusuf Kırıcı yönetimindeki 34 UAZ 65 plakalı cip, aynı istikamette seyir halinde bulunan Emrullah Kara yönetimindeki 54 AFT 870 plakalı kamyonete çarptıktan sonra bariyerlere girdi. Kazada kamyonette bulunan Sevgi Kara ile cipin sürücüsü Yusuf Kırıcı yaralandı.

CİPTE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonette bulunan ve kaza sırasında yaralanan Sevgi Kara'yı ambulansa taşıyarak hastaneye götürürken, itfaiye erleri de cipte sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Direksiyon kabininde sıkışan sürücü Yusuf Kırıcı, yapılan kurtarma çalışmasından sonra dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Sedyeye taşınan sürücü daha sonra ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

TUZLA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA CİPİN İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

TUZLA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA CİPİN İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

TUZLA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA CİPİN İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

TUZLA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA CİPİN İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

TUZLA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA CİPİN İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

TUZLA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA CİPİN İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

TUZLA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA CİPİN İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
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Haber: TUZLA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA CİPİN İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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