Tuzla'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı
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Tuzla'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

26.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:19

Tuzla'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı Tuzla'da yasa dışı silah ticareti yapan şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.

Tuzla'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

İSTANBUL - Tuzla'da yasa dışı silah ticareti yapan şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Üst aramalarında 3 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 25 Aralık 2020 tarihinde silah ticareti yaptığı öğrenilen A.S. ve G.G. isimli şahısları takibe aldı. Şüpheli şahıslar Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde durduruldu. Üst araması yapan ekipler, 3 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tuzla'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı
Tuzla'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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