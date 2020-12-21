Son dakika haberi | Tuzla'da polise tehditten yargılanan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı
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Son dakika haberi | Tuzla'da polise tehditten yargılanan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı

21.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:38
Son dakika haberi | Tuzla'da polise tehditten yargılanan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı

Son dakika haberleri... Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren ve "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu tekrar...

Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren ve "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu tekrar gözaltına alındı. Aksu, bu akşam da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dışarı çıktığı için işlem yapan Gece Kartalları diye bilinen bekçiye "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Öte yandan Aksu bir süre önce yine maskesiz şekilde motosiklet kullanırken görüntülendi.

Tuzla'da eylül ayında denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezasıyla istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, Gece Kartalları diye bilinen bekçiye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Alına bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında denetim yapan Gece Kartalları diye bilinen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dolaşan kurye Cihan Aksu'ya cezai işlem uygulamak istedi. 

Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçi T.A.'ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı iddia edildi. Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. 

YİNE MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ Öte yandan Cihan Aksu bir süre önce yine motosiklet üzerinde maskesiz görüntülendi. Aksu, kendisini görüntüleyen ve masken nerede diye soran kişiye "Ne maskesi, ceza yazmadılar ki, unutayım" şeklinde cevap veriyor. 

 


Son dakika haberi | Tuzla'da polise tehditten yargılanan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı
Son dakika haberi | Tuzla'da polise tehditten yargılanan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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