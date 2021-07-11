Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Tuzla'da forklift bakım ve servis hizmeti yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL - Tuzla'da forklift bakım ve servis hizmeti yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin lastiklere sıçramasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan forklift bakım ve servis hizmeti yapan bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın alevlerin lastiklere sıçramasıyla birlikte büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuzla'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 17:23:34. #1.15#

title