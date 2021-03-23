Son dakika gündem: TUZLA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA
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Son dakika gündem: TUZLA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

23.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:21
Son dakika gündem: TUZLA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

Son dakika haber... Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHATuzla'da iddiaya göre bir bankanın önünde karşılaşan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Tuzla'da iddiaya göre bir bankanın önünde karşılaşan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında mermilerden bazıları bankaya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 3 kişi ayaklarından yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerindeki bir banka önünde karşılaştı. Çıkan kavganın ardından iki grup arasında başlayan silahlı çatışma sonucu 3 kişi ayaklarından yaralandı. Çatışma sırasında ise mermilerden bazıları bankaya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar kendi imkanlarıyla çevre hastanelere giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde yerde çok sayıda boş mermi kovanı buldu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

5-6 EL KADAR ATEŞ ETTİ

Olay sırasında bankada bekleyen bir kişi, Sırada bekliyordum, olay hemen yanımda oldu. Tartıştıktan sonra şahıs, gidip aracından ya da bir yerden silah alıp geldi. Gelince 5-6 el kadar ateş etti. Sonra yaralanan kişinin yakınları diğer kişiyi kovaladı. Ona da sanırım ateş ettiler. İki tarafında yakınları yaralananları aldılar götürdüler. dedi.

Son dakika gündem: TUZLA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA
Son dakika gündem: TUZLA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA
Son dakika gündem: TUZLA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA
Son dakika gündem: TUZLA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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