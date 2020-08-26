Son dakika haberi: Tuzla'da Gençlik Gemisi öğrencileri, Diyarbakırlı çocuklarla denize daldı
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Son dakika haberi: Tuzla'da Gençlik Gemisi öğrencileri, Diyarbakırlı çocuklarla denize daldı

Son dakika gündem haberi... Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi dalgıçlık öğrencileri, Diyarbakırlı çocuklarla dalış yaptı.

Son dakika haberi: Tuzla'da Gençlik Gemisi öğrencileri, Diyarbakırlı çocuklarla denize daldı
26.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:42

Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi dalgıçlık öğrencileri, Diyarbakırlı çocuklarla dalış yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ve tek gençlik gemisi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi dalgıçlık öğrencileri anlamlı bir dalış etkinliği gerçekleştirdi.

Daha önce de denizlerin kirletilmemesi için farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen öğrenciler bu kez de Diyarbakırlı çocuklarla dalış yaptı. Gençlik Merkezinde "Eğitim ve Deniz Şehri Tuzla" sloganın uygun olarak eğitim alan gençler, kürek, kano, rüzgar sörfü ve yelken gibi su sporlarını yapıyor.

Tuzla Belediyesi Gençlik Gemisi ve Gençlik Merkezi'nde, su sporları etkinlikleri ve dalgıçlık eğitimleri ile üniversiteye hazırlanan gençleri farklı hobilere yönlendirmenin yanı sıra ilçede su sporlarının daha da yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Diyarbakır'dan gelen çocukların ilk kez İstanbul'da denize girdiklerini belirterek, "Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Anzele suyunda yüzmüşler. Yüzmeyi de bu tarihi kaynak suda öğrenmişler. İlk kez denizde yüzen çocuklarımı Gençlik Merkezimizin dalgıçlık kulübü hocalarıyla denizin dibini de keşfettiler. Aramızda güzel bir bağ oluştu." ifadelerini kullandı.

İlk kez dalış yapan çocuklar da yaşadıkları heyecanı dile getirdi.

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Kaynak: AA

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