Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2
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Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2

01.01.2021 10:18 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:41
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2

Ali Kerem BENGİ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ TUZLA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın bahçesinde kimyasalların bulunduğu paletlerde yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ TUZLA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın bahçesinde kimyasalların bulunduğu paletlerde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın bahçesinde kimyasalların bulunduğu paletlerde saat 09.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve Kocaeli itfaiyelerine bağlı ekipler yönlendirildi. Yangın nedeniyle yükselen kara dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü.  Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

 


Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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