Son dakika! Tuzla'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: TUZLA'da boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Seher Çatalca'yı bıçaklayarak öldüren Ceyhun Çatalca, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

TUZLA 'da boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Seher Çatalca 'yı bıçaklayarak öldüren Ceyhun Çatalca, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Seher Çatalca'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Ceyhun Çatalca, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ceyhun Çatalca, savcılık sorgusunun ardından, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ceyhun Çatalca'nın, mahkemedeki sorgusunun ardından atılı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı