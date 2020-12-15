Son dakika! Tuzla'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Tuzla'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

15.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:14
Son dakika! Tuzla'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: TUZLA'da boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Seher Çatalca'yı bıçaklayarak öldüren Ceyhun Çatalca, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

TUZLA'da boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Seher Çatalca'yı bıçaklayarak öldüren Ceyhun Çatalca, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Seher Çatalca'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Ceyhun Çatalca, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Ceyhun Çatalca, savcılık sorgusunun ardından, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ceyhun Çatalca'nın, mahkemedeki sorgusunun ardından atılı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Son dakika haberi | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildi (2)
Son dakika haberi | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildi (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Hakan Taşıyan Sermiyan Midyat İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Rusya S 400 Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Tuzla'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 19:14:25. #1.14#
title