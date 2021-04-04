Son dakika haberi: Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada çalışan işçilerin yangın tüpleriyle yaptığı müdahale yetersiz kalınca durum, itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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