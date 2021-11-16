Son dakika haberi... Tuzla'da bir tersanede çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi... Tuzla'da bir tersanede çıkan yangın söndürüldü

AA / Adem Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tuzla'da bir tersanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir tersanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokağı'ndaki bir tersanede, gemi bakım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sanayi tüplerinin bulunduğu kısımda çıkan yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, olay yerinde bir süre soğutma çalışması yaptı.

Son dakika haberi... Tuzla'da bir tersanede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Tuzla'da bir tersanede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Tuzla'da bir tersanede çıkan yangın söndürüldü

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri

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