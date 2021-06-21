Son dakika haberi: Tuz Gölü havzasında buğday ve arpa hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Tuz Gölü havzasında buğday ve arpa hasadı başladı

Son dakika haberi: Tuz Gölü havzasında buğday ve arpa hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Hacı Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tuz Gölü havzasında yer alan Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 245 bin dekarda ekili olan buğday ve arpa, yaklaşık sekiz aylık bir bakımın ardından hasat edilmeye başlandı.

Tuz Gölü havzasında yer alan Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 245 bin dekarda ekili olan buğday ve arpa, yaklaşık sekiz aylık bir bakımın ardından hasat edilmeye başlandı.

Biçerdöver sahipleri yağışı ve soğuk hava ile salgın şartları nedeniyle yaklaşık bir hafta gecikmenin ardından bölgeye gelmenin ve işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çiftçilikle uğraşan Niyazi Alçay, "Kuraklık olmasına rağmen verim hamdolsun çok iyi. Çiftçilerimizin hasat zamanı başladı, bereketli olsun." dedi.

Biçerdöverci Halis Yol, "Eskil'de biçim vakti gelen arpa ve buğdayları biçerek çitçilerimize teslim ediyoruz. Bu sene diğer senelere göre yağış az oldu. Çiftçilerimiz ürünlerin veriminden memnun." diye konuştu.

Son dakika haberi: Tuz Gölü havzasında buğday ve arpa hasadı başladı
Son dakika haberi: Tuz Gölü havzasında buğday ve arpa hasadı başladı
Son dakika haberi: Tuz Gölü havzasında buğday ve arpa hasadı başladı
Son dakika haberi: Tuz Gölü havzasında buğday ve arpa hasadı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Vladimir Putin Emmanuel Macron Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Merve Dizdar Selçuk Tekay Tuğba Coşkun Demet Özdemir
Spor Aytaç Kara Gareth Bale Şenol Güneş Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Tuz Gölü havzasında buğday ve arpa hasadı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:17:19. #1.16#

title