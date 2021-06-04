Son dakika haberi... Tuvaletini yapmak için duran kamyon şoförü kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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Son dakika haberi... Tuvaletini yapmak için duran kamyon şoförü kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Son dakika haberi... Tuvaletini yapmak için duran kamyon şoförü kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İTÜ ÖĞRENCİSİYMİŞBolu'da, TEM yolunda emniyet şeridindeki kamyona çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Berke Ahmet Kocaoğlu'nun (21) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi olduğu öğrenildi.

İTÜ ÖĞRENCİSİYMİŞ

Bolu'da, TEM yolunda emniyet şeridindeki kamyona çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Berke Ahmet Kocaoğlu'nun (21) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi olduğu öğrenildi. Kocaoğlu'nun ölümü üzüntü yarattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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