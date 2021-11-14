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Son dakika haberi | TUSAŞ İletişim Başkanı Serdar Demir, kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | TUSAŞ İletişim Başkanı Serdar Demir, kazada hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir (44) Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitirdi.

ANKARA (DHA) - TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ)  Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir (44) Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara-İstanbul yolu, Kızılcahamam Kuşçuören mevkisinde meydana geldi. TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ardından otomobiliyle Ankara'ya yola çıktı. Ancak Demir yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, sürücü ve plakası öğrenilemeyen TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Savunma sanayiimizin acı kaybı. TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve TUSAŞ ailesine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada ise, "Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanımız Serdar Demir'i elim bir trafik kazasında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kendisini daima özlemle ve saygıyla hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun" denildi. Öte yandan Demir'in cenazesinin ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.


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