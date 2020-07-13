Son dakika haberi... Türksat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Gelen son dakika haberlerine göre Türksat AŞ, 15 Temmuz darbe girişiminde şirkete yönelik saldırıda şehit olan Ahmet Özsoy ve Ali Karslı anısına anma programı düzenleyecek.

Türksat AŞ, 15 Temmuz darbe girişiminde şirkete yönelik saldırıda şehit olan Ahmet Özsoy ve Ali Karslı anısına anma programı düzenleyecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şirketin Gölbaşı Yerleşkesi'nde, Özsoy ve Karslı ile tüm şehit ve gaziler için gerçekleştirilecek anma programı, Türksat'ın kanallarından canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA