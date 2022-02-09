Son dakika haberi | Türkmen lider, petrol sektörünü geliştirmek için yatırım fonunu imzaladı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ülkede petrol üretimini artırmak için 250 milyon manatlık yatırım fonunu imzaladı.

Resmi devlet televizyonu Altın Asır'ın haberine göre Devlet Başkanı Berdimuhamedov, ülkenin petrol ve doğal gaz sektöründen sorumlu bakanını kabul etti.

Berdimuhamedov, bakandan, petrol ve doğal gaz sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Petrol ve doğal gazın ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Berdimuhamedov, daha sonra ülkede petrol üretimini artırmak için 250 milyon manatlık yatırım fonunu imzaladı.