Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapıldı (3)
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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapıldı (3)

29.09.2020 15:40 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:52
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapıldı (3)

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapıldı (3)TOPLANTI SONA ERDİMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 6'ncısının sona erdiğini açıkladı.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapıldı (3)

TOPLANTI SONA ERDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 6'ncısının sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde yapılması planlanmaktadır" denildi.

ANKARA, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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