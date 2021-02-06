Son dakika haberi | Türkiye Yelken Şampiyonası koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
06.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:06
Gelen son dakika haberlerine göre 2021 Türkiye Yelken Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
2021 Türkiye Yelken Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, "28 Şubat-21 Mart tarihlerinde, İzmir'de gerçekleştirileceği ilan edilen Türkiye Yelken Federasyonu 2021 Türkiye Şampiyonası'nın ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er