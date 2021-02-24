Son dakika haberi | Türkiye Yazarlar Birliği, Bakan Ersoy'a mektup yazarak Taceddin Dergahı'nın müze malzemelerinin iadesini istedi

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup yazarak, İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergahı'nın müze malzemelerinin iadesini talep etti.

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfından yapılan açıklamaya göre Doğan mektubunda, Taceddin Dergahı'nın orijinal müze malzemelerinden mahrum bırakıldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığının başka bir biriminde bulunan bu malzemelerin en kısa zamanda gerçek mekanına iadesinin gerektiğini belirtti.

Taceddin Dergahı'nın asli müze malzemelerinden yoksun halde, bazı plastik mankenlerle doldurulmuş olarak halkın ziyaretine açık tutulduğunu ifade eden Doğan, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümüne sayılı günler kala müzenin asli kimliğine kavuşturulması için böyle bir hatırlatmayı gerekli gördüğünü aktardı.

Doğan, 2021'in TBMM tarafından "İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Yıl boyunca hem ülkemizde hem de devletimizin temsil edildiği ülkelerde çok sayıda faaliyet yapılacak. Elbette Kültür Bakanlığının da bu yılı değerlendirecek çok sayıda faaliyete imza atacağından şüphe yoktur. Yüzyıldır değişmeyen milli mutabakat metnimiz üzerindeki ittifakımız böylece bir daha teyit edilecek, milletimiz bayrakla birlikte ses bayrağımız olan İstiklal Marşı'nı ilk günkü heyecanı ile okuyacaktır."

"Mana olarak ölçülemeyecek değerde mekanı yaşatmamız gerek"

Bu vesile ile İstiklal Marşı'nın ortaya çıktığı, kaleme alındığı Taceddin Dergahı'nın da hatırlanacağı ve yıl boyunca ülkenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olacağını vurgulayan Doğan, mektubuna şöyle devam etti:

"Tarih kitaplardan okunur, fakat tarihi mekanları görmek de tarih okumalarımızı zenginleştirir. Taceddin Dergahı'nın Milli Mücadele sırasında İstiklal Marşımızın şairini misafir etmesi, bu madden küçük, fakat mana olarak ölçülemeyecek değerde mekanı yaşatmamızı ve geleceğe taşımamızı gerektirmektedir. Türkiye Yazarlar Birliği, Taceddin Dergahı'nın ayakta kalmasını, korunmasını bir milli sorumluluk olarak kabullenmiş ve 1978'den beri gerekli uyarıları yaparak üstlendiği bu vazifeyi ifa etmiştir. Dergahın 1974'ten beri 'müze ev' olarak yaşatılması önce Hacettepe Üniversitesi tarafından üstlenilmiş, fakat üniversitenin asli işleri yanında bu konu ihmal edilmiştir. Bu süre içinde haraba yüz tutmuş yapının Diyanet Vakfı ve Kültür Bakanlığı tarafından onarılması Türkiye Yazarlar Birliğinin teşebbüsleri ile mümkün olmuştur."

Doğan, 2000'li yıllarda yapının asli sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğünün binanın korunması, yaşatılması vazifesini üstlenmek istediğini, yapının köklü bir onarımdan ve çevre düzenlemesinden sonra tekrar halkın ziyaretine açıldığını bildirdi.

Bina Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal ederken, üniversite idaresinin Taceddin Dergahı'ndaki az sayıda orijinal müze malzemesini genel müdürlüğe devretmek yerine Kültür ve Turizm Bakanlığına verme yolunu seçtiğini anlatan Doğan, "Bugün Taceddin Dergahı asli müze malzemelerinden yoksun bir halde, bazı plastik mankenlerle doldurulmuş olarak halkın ziyaretine açık tutulmaktadır." ifadesini kullandı.

"Taceddin Dergahı Mehmet Akif Müze evi sizin ilginizi beklemektedir"

Doğan, Bu konunun Türkiye Yazarlar Birliği tarafından çeşitli zeminlerde dile getirildiğini, daha önceki bazı bakanlar tarafından da yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olarak görüldüğünü ve bugüne kadar sonuca ulaştırılamadığını aktararak, mektubunda şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, İstiklal Marşı'nın 100. yılındayız, bu sene İstiklal Marşı yılı. Bu yılın size yüklediği sorumluluklardan biri ve en mühimi Taceddin Dergahı'na ait müze malzemesini asli mekanına iade etmek olmalıdır. Müze, orijinal eşyası ve müze malzemeleri ile gerçek anlamda müze olur. İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marşımız olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümüne, 12 Mart'a sayılı günler kalmıştır.

Taceddin Dergahı Mehmet Akif Müze evi sizin ilginizi beklemektedir. İsminiz ve soyadınızın milli şairimizle aynılığının konuya alakanızı artırmaya vesile olacağı düşüncesindeyiz. Yıllardır sürüncemede olan bu konunun yakın zamanda çözülmesi ümidiyle, saygılar sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan