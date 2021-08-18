Son dakika haberi | Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor

Son dakika haberi | Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Sağlık Bakanlığı, pazar günü gerçekleşen ve 28 kişinin ölümüne yol açan yakıt deposu patlamasında yaralananlardan durumu ağır olanlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, pazar günü gerçekleşen ve 28 kişinin ölümüne yol açan yakıt deposu patlamasında yaralananlardan durumu ağır olanlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na saat 16.30'da iniş yapması beklenen ambulans uçak, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanacak.

Ekonomik krizin sürdüğü ülkede sağlık imkanlarının kısıtlı olması dolayısıyla yurt dışından yardım talebinde bulunan Lübnan'a ikinci ambulans uçağı gönderen Türkiye Sağlık Bakanlığı, durumu ağır 2 yaralının Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavilerini üstlenecek.

Ne olmuştu?

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde 15 Ağustos Pazar günü sabaha karşı bir akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 28 kişi ölmüş, 79 kişi yaralanmıştı.

Ordu, Akkar'daki patlamanın askerler tarafından el konulan bir akaryakıt deposundaki tankerde meydana geldiğini açıklamıştı.

Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'daki hastaneler yeterli imkanlara sahip olmadığı için Beyrut yönetimi "dost ve kardeş ülkelerden" tıbbi yardım talebinde bulunmuştu.

Türkiye, Lübnan makamlarının talepleri doğrultusunda yaralıların nakli için harekete geçen ilk ülke olmuş ve patlamanın yaşandığı günün akşamı Beyrut'a 4 yatak kapasiteli ambulans uçak göndermişti. Gönderilen uçakla, durumu ağır 3 yaralının Ankara'daki hastaneye nakli gerçekleştirilmişti.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ayrıca, Lübnan hastanelerinde tedavi gören diğer yaralılar için yanık tedavilerinde kullanılan ilaç ve yardım malzemeleri götürmüştü.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve eski Başbakan Saad el-Hariri de patlamanın ardından ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür etmişti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

'AFGANİSTAN'DAKİ SON DALGANIN ETKİSİ 10-15 GÜNDE HİSSEDİLECEK'
'AFGANİSTAN'DAKİ SON DALGANIN ETKİSİ 10-15 GÜNDE HİSSEDİLECEK'
Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR
Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Kibariye Hande Erçel Hande Yener Bülent Ersoy
Spor Muslera Fırat Aydınus Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 15:13:23. #1.15#

title