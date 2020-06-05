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Son dakika haberi! TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Son dakika haberlerine göre ----------------------------------------------------------05/06 10: 00 İstatistiklerle Çevre05/06 10: 00 Su Ürünleri05/06 17: 30 Hazine nakit dengesi08/06 11: 00 Konaklama İstatistikleri / Yerel yönetim belgeli08/06 11: 00 Konaklama İstatistikleri / Turizm işletme belgeli08/06 11: 00 Tesis.

Son dakika haberi! TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
05.06.2020 09:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:00

TÜRKİYE

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05/06     10: 00     İstatistiklerle Çevre05/06     10: 00     Su Ürünleri05/06     17: 30     Hazine nakit dengesi08/06     11: 00     Konaklama İstatistikleri/ Yerel yönetim belgeli08/06     11: 00     Konaklama İstatistikleri/ Turizm işletme belgeli08/06     11: 00     Tesis İstatistikleri09/06     10: 00     Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları09/06     11: 00     Hava Kalitesi İstatistikleri10/06     10: 00     İşsizlik10/06     10: 00     İnşaat Maliyet Endeksi10/06     10: 00     Dış Ticaret Endeksleri10/06     10: 00     Trafik İstatistik Bülteni11/06     10: 00     Kümes Hayvancılığı Üretimi11/06     10: 00     Süt ve Süt Ürünleri Üretimi11/06     10: 00     Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri12/06     10: 00     Ödemeler Dengesi İstatistikleri12/06     10: 00     Perakende Satış Endeksleri12/06     10: 00     Sanayi Üretim Endeksi12/06     10: 00     Ciro Endeksleri12/06     10: 00     Sanayi üretimi15/06     11: 00     Bütçe dengesi19/06     14: 30     TCMB beklenti anketi22/06     10: 00     Tüketici güven endeksi22/06     11: 00     Giriş çıkış yapanlar22/06     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku24/06     10: 00     Kapasite kullanım oranı24/06     10: 00     Reel kesim güven endeksi25/06     14: 00     TCMB politika faizi29/06     10: 00     Ekonomik güven endeksi30/06     10: 00     Dış ticaret dengesi30/06     11: 00     Brüt dış borç stoku30/06     11: 00     Net dış borç stoku30/06     11: 00     Kamu net borç stoku30/06     11: 00     AB tanımlı genel yönetim borç stoku--------------------------------------------------------------DÜNYA      TSİ--------------------------------------------------------------05/06     09: 00     Almanya sanayi siparişleri05/06     15: 30     ABD tarımdışı istihdam    05/06     15: 30     ABD işsizlik     05/06     15: 30     ABD ortalama saatlik ücretler08/06     09: 00     Almanya sanayi üretimi09/06     12: 00     Euro bölgesi GSYH10/06     15: 30     ABD TÜFE10/06     21: 00     Fed politika faizi11/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları11/06     15: 30     ABD ÜFE12/06     09: 00     İngiltere sanayi üretimi12/06     12: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi12/06     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi15/06     15: 30     ABD New York Fed imalat endeksi16/06     09: 00     Almanya TÜFE16/06     12: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi16/06     15: 30     ABD perakende satışlar    16/06     15: 30     ABD çekirdek perakende satışlar16/01     15: 30     ABD sanayi üretimi        16/06     15: 30     ABD kapasite kullanımı     17/06     11: 30     İngiltere GSYH        17/06     12: 00     Euro bölgesi TÜFE17/06     15: 30     ABD yeni konut inşaatları17/06     15: 30     ABD inşaat ruhsatları    18/06     14: 00     BOE politika faizi       18/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları18/06     15: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi19/06     11: 30     İngiltere perakende satışlar22/06     17: 00     ABD ikinci el konut satışları23/06     10: 30     Almanya imalat PMI23/06     10: 30     Almanya hizmetler PMI23/06     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI23/06     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI23/06     16: 45     ABD Markit imalat PMI23/06     17: 00     ABD yeni konut satışları24/06     11: 00     Almanya Ifo endeksi25/06     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri25/06     15: 30     ABD GSYH25/06     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları26/06     15: 30     ABD kişisel gelirler     26/06     15: 30     ABD kişisel harcamalar       26/06     15: 30     ABD çekirdek PCE        26/06     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi29/06     15: 00     Almanya TÜFE29/06     15: 00     ABD bekleyen konut satışları30/06     11: 30     İngiltere GSYH     30/06     16: 45     ABD Chicago PMI        

30/06     17: 00     ABD tüketici güven endeksi 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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