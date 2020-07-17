Son dakika haberi: Türkiye ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcıları görüştü Son dakika güncel haberi... Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal video konferans yöntemiyle görüşerek Türkiye ve Çin arasındaki ikili ilişkileri ve korona virüs pandemisini ele aldı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal video konferans yöntemiyle görüşerek Türkiye ve Çin arasındaki ikili ilişkileri ve korona virüs pandemisini ele aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng arasında video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleşti. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadeledeki işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi. Tarafların, görüşmede iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi hususunda geniş mutabakata vardıkları aktarıldı. (İHA) Kaynak: İHA