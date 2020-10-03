Son dakika haberi: Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: "THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan...
03.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:30
Son dakika haber... Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: "THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim."
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: "THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci