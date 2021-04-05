Son dakika haberi: Türkiye turuna çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Denizli'de
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlatmak üzere projelendirdiği "Dijital Tır" Denizli'ye geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlatmak üzere projelendirdiği "Dijital Tır" Denizli'ye geldi.
Türkiye turuna Edirne'den başlayan tır, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'nın ardından Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yarın ziyaretçilere kapılarını açmak üzere hazırlandı.
İçinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunan, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile sanal uçuş deneyimi imkanı sağlanan, uçuş deneyiminden dijital sertifika verilen Dijital Tır, 6-9 Nisan tarihlerinde 4 gün boyunca Denizli'de olacak.
Misafirleri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucunun karşıladığı Dijital Tır, 12.00-20.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu