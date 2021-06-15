Son dakika haberi: Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı
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Son dakika haberi: Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Son dakika haberi: Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Somali Ulusal Ordusu'na karşı düzenlenen ve 11 asker adayının hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Somali Ulusal Ordusu'na karşı düzenlenen ve 11 asker adayının hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Mogadişu'da Somali Ulusal Ordusu birliklerini hedef alan ve ilk belirlemelere göre 11 asker adayının hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına içten taziyelerini sunduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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