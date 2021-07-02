Son dakika haberi... Türkiye Sigorta, çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Sigorta, geçen nisan ayında Kitapsepeti KÖK Platformu iş birliği ile başlattığı "Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesi kapsamında, köy okullarında eğitim gören çocuklara desteğini sürdürüyor.

Türkiye Sigorta, geçen nisan ayında Kitapsepeti KÖK Platformu iş birliği ile başlattığı "Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesi kapsamında, köy okullarında eğitim gören çocuklara desteğini sürdürüyor.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, "Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesini nisan ayında başlatan şirket, çalışanları ve acentelerinin Kitapsepeti'nden yaptıkları alışveriş ile bağışlanan 1.700 kitabı, Kocaeli Başiskele Doğantepe İlkokulu, Ağrı Doğubeyazıt İncesu İlkokulu ve Yozgat Belekçihan İlkokulu'na iletti.

Proje kapsamında Türkiye Sigorta ve Kitapsepeti KÖK Platformu yöneticileri, 30 Haziran'da Doğantepe İlkokulu'nu ziyaret ederek okulun kütüphanesine 500 kitap katkıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, nisan ayında projeye başladıklarında 1.500 kitap ile yola çıktıklarını ve hedefin üzerine çıkan Türkiye Sigorta ailesine teşekkür ettiğini belirtti.

Benli, "Nisan ayında Kitapsepeti KÖK Platformu iş birliğinde anlamlı bir proje başlattık. Amacımız, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ülkemizin her yerinde elimizden geldiğince desteklemek. Bugün bu projeye gönülleriyle katılan tüm Türkiye Sigorta ailesine teşekkür ediyorum. Kocaeli'mizin Başiskele ilçesindeki şirin okulumuz Doğantepe İlkokulu'nun kütüphanesine destek vermekten mutluyuz. Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk