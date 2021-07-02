Son dakika haberi... Türkiye Sigorta, çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Türkiye Sigorta, çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor

Son dakika haberi... Türkiye Sigorta, çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Sigorta, geçen nisan ayında Kitapsepeti KÖK Platformu iş birliği ile başlattığı "Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesi kapsamında, köy okullarında eğitim gören çocuklara desteğini sürdürüyor.

Türkiye Sigorta, geçen nisan ayında Kitapsepeti KÖK Platformu iş birliği ile başlattığı "Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesi kapsamında, köy okullarında eğitim gören çocuklara desteğini sürdürüyor.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, "Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesini nisan ayında başlatan şirket, çalışanları ve acentelerinin Kitapsepeti'nden yaptıkları alışveriş ile bağışlanan 1.700 kitabı, Kocaeli Başiskele Doğantepe İlkokulu, Ağrı Doğubeyazıt İncesu İlkokulu ve Yozgat Belekçihan İlkokulu'na iletti.

Proje kapsamında Türkiye Sigorta ve Kitapsepeti KÖK Platformu yöneticileri, 30 Haziran'da Doğantepe İlkokulu'nu ziyaret ederek okulun kütüphanesine 500 kitap katkıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, nisan ayında projeye başladıklarında 1.500 kitap ile yola çıktıklarını ve hedefin üzerine çıkan Türkiye Sigorta ailesine teşekkür ettiğini belirtti.

Benli, "Nisan ayında Kitapsepeti KÖK Platformu iş birliğinde anlamlı bir proje başlattık. Amacımız, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ülkemizin her yerinde elimizden geldiğince desteklemek. Bugün bu projeye gönülleriyle katılan tüm Türkiye Sigorta ailesine teşekkür ediyorum. Kocaeli'mizin Başiskele ilçesindeki şirin okulumuz Doğantepe İlkokulu'nun kütüphanesine destek vermekten mutluyuz. Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu'da fabrika açılış töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu'da fabrika açılış töreninde konuştu Açıklaması
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal yatıyor
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal yatıyor
Türkiye'de işçileri ilgilendiren emsal karar! 2 ayrı davada sendikal haklarını kazandılar
Türkiye'de işçileri ilgilendiren emsal karar! 2 ayrı davada sendikal haklarını kazandılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Diego Costa Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Türkiye Sigorta, çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:35:11. #1.14#

title