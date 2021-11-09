Son dakika haberi... Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından, Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit İsa Gürmen'in ağabeyi Tahir Gürmen'e ve "şehitlik makamına" hakaret ve saygısızlık ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, yaptığı yazılı açıklamada, "Şehit İsa Gürmen, ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenler tarafından şehit edilmiş bu ülkenin bir evladıdır." ifadesini kullandı. Şehidin emaneti olan ağabeyi Tahir Gürmen'e Bingöl'de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından ağıza alınmayacak türde hakaretler edildiğini kaydeden Gürs, "Terör belasından hayatı zehir olmuş, kardeşini kaybetmiş bir insan 'Ben şehit kardeşiyim' diyerek yüreğindeki acıyı paylaşmak isterken, milletin vekili olarak onun gönlünü ferahlatması, destek olması gereken kişinin tam tersi bir tutum ile gösterdiği çirkin tavrı, şiddeti, küfür ve hakareti Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı olarak asla kabul edemeyiz." açıklamasını yaptı.

"Türkkan'ın partideki görevinden alınmasını yeterli görmemiz mümkün değil"

Millet ve vatan uğruna bağımsızlığı ve beraberliği korumak için bu yolda canını feda eden şehitler ile şehitlerin geride bıraktığı ailelerin korunmasının Vakfın yegane amacı olduğunu belirten Gürs, şunları kaydetti:

"Lütfü Türkkan'ın söylem ve davranışları şehitlik mertebesinin saygınlığını ve itibarını zedelemekte olduğu gibi hiçbir Türk vatandaşına söylenemeyecek türden kelimelerdir. Lütfü Türkkan'ın partideki görevinden alınmasını kesinlikle yeterli görmemiz mümkün değildir. Lütfü Türkkan'ın samimiyetten ve utançtan uzak, konumunu korumak amacıyla yayınladığı özür videosunu da kabul etmiyoruz. Ailemizden dilemediği özrü, milletimizin vicdanına oynama ve yasak savma kabilinden kabul ediyoruz. Bu tavrını ayrıca şiddetle kınıyoruz.

Milletin vekilinin, bu çirkin davranışından sonra milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Lütfü Türkkan'ın bir an önce milletvekilliğinin düşürülmesi, İYİ Parti'den ihraç edilmesi ve yargılanmasının önünün açılması gerekmektedir. O koltuk, milletimizin onur, şeref ve haysiyetini en iyi şekilde temsil eden, milletimizin değerlerine sahip çıkan kişiler içindir. Milletimiz için en değerli makam olan şehitlik makamına karşı bu çirkin zihniyete sahip kişileri milletvekili olarak Gazi Meclisimizde görmek istemiyoruz. Halkın vicdanında yargılanmış olan bu kişinin en kısa sürede yargı önünde de hesap vermesini talep ediyoruz. Bu sebeple de bugün Vakfımız adına suç duyurusunda bulunduk. Gereğinin yapılacağına olan inancımız tamdır."

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