Son dakika haberi: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından New York Başkonsolosluğuna ziyaret

Son dakika haberleri: NEW Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakını ve gazilere maddi yardım sağlamak için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı (TŞYGDV) Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ve 15 Temmuz gazisi Ayşe Emine Özyiğit, Türkiye'nin New York...

NEW Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakını ve gazilere maddi yardım sağlamak için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı (TŞYGDV) Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ve 15 Temmuz gazisi Ayşe Emine Özyiğit, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

New York Başkonsolosluğu tarafından düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerine katılmak üzere New York'ta bulunan Gürs ve Özyiğit, Başkonsolos Reyhan Özgür'ü ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Başkonsolos Özgür, ziyarette, FETÖ'nün ABD'deki faaliyetleri ve Türkiye'yi karalamaya yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

15 Temmuz'da eşi Fazıl Gürs ve babası Necati Sayın şehit, iki kardeşi gazi olan TŞYGDV Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Türkiye'de de FETÖ kalıntılarına karşı hala mücadelenin son hızla devam ettiğini kaydetti.???????

Ziyaretin sonunda Gürs ve Özyiğit, Başkonsolos Özgür'e kapağında Türk bayrağı bulunan Kur'an-ı Kerim hediye etti.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru