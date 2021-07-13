Son dakika haberi: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından New York Başkonsolosluğuna ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından New York Başkonsolosluğuna ziyaret

Son dakika haberi: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından New York Başkonsolosluğuna ziyaret
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: NEW Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakını ve gazilere maddi yardım sağlamak için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı (TŞYGDV) Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ve 15 Temmuz gazisi Ayşe Emine Özyiğit, Türkiye'nin New York...

NEW Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakını ve gazilere maddi yardım sağlamak için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı (TŞYGDV) Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ve 15 Temmuz gazisi Ayşe Emine Özyiğit, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

New York Başkonsolosluğu tarafından düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerine katılmak üzere New York'ta bulunan Gürs ve Özyiğit, Başkonsolos Reyhan Özgür'ü ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Başkonsolos Özgür, ziyarette, FETÖ'nün ABD'deki faaliyetleri ve Türkiye'yi karalamaya yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

15 Temmuz'da eşi Fazıl Gürs ve babası Necati Sayın şehit, iki kardeşi gazi olan TŞYGDV Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Türkiye'de de FETÖ kalıntılarına karşı hala mücadelenin son hızla devam ettiğini kaydetti.???????

Ziyaretin sonunda Gürs ve Özyiğit, Başkonsolos Özgür'e kapağında Türk bayrağı bulunan Kur'an-ı Kerim hediye etti.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
Son dakika gündem: MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı.
Son dakika gündem: MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu İlyas Tetik Melisa Döngel
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Er Burak Elmas Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından New York Başkonsolosluğuna ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 19:21:40. #1.14#

title