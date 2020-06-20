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Son dakika haberi | Türkiye sağlık turizminde gözünü ilk sıraya dikti

Son dakika haberine göre Türkiye dünya sağlık turizminde ilk 5 ülke arasında yer alıyor.

Son dakika haberi | Türkiye sağlık turizminde gözünü ilk sıraya dikti
20.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:21

Türkiye dünya sağlık turizminde ilk 5 ülke arasında yer alıyor. 2020 yılı sağlık turizmi açısından olumlu başladı ancak salgın, planları olumsuz etkiledi. 20 Mayıs'tan itibaren Türkiye'ye belli alanlarda yurtdışından hasta kabul edilmeye başlandı. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, sektör araştırmalarına göre salgın sonrası mevcut durumda yurt dışından hasta kabule başlanan 20 Mayıs'tan bugüne kadar ülkeye 3 bine yakın hasta geldiğini söyledi.

Türkiye sağlık turizminde geçen yıl ciddi bir gelişme sağladı. 2018-2019 döneminde sağlık turizmi kapasitesini yüzde 40 artırdı. Türkiye 2019 döneminde 1.5 milyon sağlık turisti ağırladı ve toplam 6 milyar dolar gelir elde edildi. Kişi başına ortalama harcama tutarı ise 4 bin dolar olarak gerçekleşti. Hastaların yüzde 60'ı Orta Doğu'dan gelirken yüzde 20 Rusya ve Ukrayna, yüzde 10 Avrupa, yüzde 5'er de Afrika ve diğer ülkelerden geldi. Ancak bu oranın salgından dolayı değişeceği ve yakın dönemde Avrupa ülkelerinde daha fazla sağlık turisti geleceği tahmin ediliyor. Türkiye'deki sağlık turizminde estetik, kalp cerrahisi ve ortopedi alanları öne çıkıyor.

Ziyaretçi sayıları bakımından Türkiye dünya sağlık turizmi liginde dördüncü sırada yer alıyor. İlk sırada Hindistan'ın bulunduğu listede ikinci Malezya üçüncü Tayland yer alıyor. Sağlık turizminde adını her geçen tescilleyen Türkiye'nin hedefi önümüzdeki yıllarda sağlık liginde ilk sıraya yükselmek. Salgından dolayı bu yılki hedefler sekteye uğrasa da genel tabloda dünyada sağlık turizminde en önde gelen ülke olunması amaçlanıyor.

"Yurt dışından 3 bine yakın hasta geldi"

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği başkanı Dr. Köksal Holoğlu, sağlık turizmine ilişkin detaylı bilgiler verdi. Normalleşme ile birlikte 20 Mayıs'ta yurtdışından belli alanlarda hasta kabul edilmeye başlanmıştı. Holoğlu, sektör araştırmalarına göre salgın sonrası mevcut durumda 20 Mayıs'tan itibaren ülkeye 3 bine yakın yurtdışından hasta geldiğini belirtti.

"Sağlık turizminde 50 milyar dolar hayal değil"

Sağlık turizminde 2020 yılının çok iyi başladığını ancak Covid-19 süreciyle turizmin durduğunu aktaran Holoğlu, "Türkiye sağlık turizminde çok büyük bir güç. Çok ciddi bir sağlık potansiyelimiz var. Yalnız bunu iyi yönetmek lazım.Doğru yönetirsek dünya sıralamasında en tepe çıkarız. Sağlık turizminde 50 milyar dolar hayal değil" dedi.

Teknoloji bakımından da Türkiye'nin özellikle son dönemlerde büyük bir ivme kazandığını anlatan Holoğlu, "Türkiye'de 650 özel hastane var. Onlarda ve diğer sağlık merkezlerinde yüksek teknolojili cihazlar ile hizmet veriliyor Bir hasta aynı gün bütün işlemlerini yaptırabiliyor. Uzman hekime erişme hızı da çok yüksek. Diğer ülkelerde böyle bir durum yok" diye konuştu.

"Sağlık Turizmi Bakanlığı kurulsun"

Holoğlu, sağlık turizminin tek elden yürütebilmesi için bu alan özgü bir bakanlık kurulması talepleri olduğunu söyledi. Kurulacak bir Sağlık Turizmi Bakanlığı ile sağlık turizminin bir yıllık otomotiv ihracatının üzerine çıkabileceğini kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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