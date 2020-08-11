Son dakika haberi: Türkiye'nin zirvesinden doğum günü kutladılar
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Son dakika haberi: Türkiye'nin zirvesinden doğum günü kutladılar

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin zirvesinden doğum günü kutladılar Ağrı Dağı'nda 'Van Gölü Kirlenmesin' mesajı Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle 'Türkiye'nin Çatısı' olarak adlandırılan Ağrı Dağı'nda doğum günü kutladı.

11.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:53

Türkiye'nin zirvesinden doğum günü kutladılar

Ağrı Dağı'nda 'Van Gölü Kirlenmesin' mesajı

VAN - Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle 'Türkiye'nin Çatısı' olarak adlandırılan Ağrı Dağı'nda doğum günü kutladı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, "Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın" amacıyla devam etikleri tırmanış etkinliklerinin durağı bu kez Türkiye'nin zirve noktası olan Ağrı Dağı oldu. Dağın zirvesine büyük zorluklara rağmen tırmanmayı başaran üyeler, burada hem doğum günü kutladı hem de 'Van Gölü kirlenmesi' mesajı verdi.

"Van Gölü turizm açısından büyük potansiyele sahiptir"

Etkinlikle ilgili İHA'ya bilgi veren Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Ağrı Dağı'na çıkmalarının nedeni bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Özellikle 'Van Gölü kirlenmesin' mesajı vermeyi amaçladıklarını ifade eden Demez, "Amacımız sadece zirve yapmak değil, burada bazı konulara dikkat çekmek oldu. Tabi bunların başında Van Gölü geliyor. Diğer taraftan kirletilen doğa, avcılık adı altında katledilen yaban hayvanları ve define avcılarının tahrip ettiği tarihi yapılar gibi konularda da bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 Ağrı Dağı zirvesinde Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için pankart açtık. Van Gölü kıyısında yer alan belediyelerin göle sahip çıkmaları için talepte bulunduk. Van Gölü turizm açısından büyük potansiyele sahiptir.

"Çabamızı sürdüreceğiz"

Van için çabalarını sürdüreceklerinin altını çizen Demez, "Van'ı tanıtmak, saklı kalmış doğa güzelliklerini ortaya çıkarmak, tarihi yapıları, dağları ve yaylarını keşfetme için de çaba sarf ediyoruz. Bizler bu çabamızı sürdüreceğiz. Bu kez tırmanışımızda bir üyemizin doğum gününü kutladık. Başarılı bir tırmanış oldu. Dağcılar doğaya sahip çıkan hoşgörülü insanlardır. Ancak bir konuya dikkat çekmek isterim ki kendisini dağcı olarak adlandırılan bazı kişiler var ve bu kişiler her tırmanışında geriye sadece çöp bırakıyor. Doğaya zarar veren bu kişiler ise maalesef dağcı değildir" diye konuştu.

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Son dakika haberi: Türkiye'nin zirvesinden doğum günü kutladılar

Kaynak: İHA

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