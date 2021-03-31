Son dakika haberi... Türkiye'nin VLP teknolojisiyle geliştirilen Covid-19 aşısında Faz 1 başladı (2)

Son dakika gündem haberi... Türkiye'nin VLP teknolojisiyle geliştirilen Covid-19 aşısında Faz 1 başladı (2)'SENE SONUNDAN ÖNCE AŞIMIZI ELİMİZE ALABİLİRİZ'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleriyle bir araya gelirken,...

Türkiye'nin VLP teknolojisiyle geliştirilen Covid-19 aşısında Faz 1 başladı (2)

'SENE SONUNDAN ÖNCE AŞIMIZI ELİMİZE ALABİLİRİZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleriyle bir araya gelirken, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Varank, VLP aşı çalışmasının, insan denemelerine geçen dünyada 4'üncü aşı adayı olduğunu hatırlatarak, "Bu inovatif bir aşı çalışması. Virüse benzettiğiniz bir yapıyla antikor oluşturmaya çalışıyorsunuz; basitçe anlatımı bu. Ama bizim aşımız, hem bu teknolojinin yeni olması hem de virüsün 4 bölgesini de hedef alan protein tabanlı aşı olması bakımından değişik bir aşı teknolojisi. Biz, tabii ki aşımızdan çok umutluyuz. Hocalarımız, bir senedir insanüstü bir gayretle bu işi götürüyorlar. İnsan çalışmaları cumartesi sabahı itibarıyla başladı. O süreçler de kolay süreçler değil. Mesela Faz-1 çalışmalarını 2 aydan önce bitirme imkanınız yok. Eğer bütün aşamalar başarılı bir şekilde tamamlanırsa, inşallah sene sonundan önce aşımızı elimize alabiliriz. Burada önemli olan hususlardan biri de bunları üretecek tesislerin hazır olması. Zaten firmalarla hocalarımız çalışıyor. Bu aşamaların tamamı başarılı olursa inşallah sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip aşı adayımız olacak. Ben de gönüllü olacağımı ilan etmiştim. İkinci grup aşılamalarda gönüllü olacağım. Ayın 17, 18'i itibarıyla ben de bir aşı gönüllüsü olarak çalışmaların içinde bulunacağım" dedi.

'NAZAL AŞI ONAY SÜRECİNDE'Varank, sprey olarak uygulanan 'nazal' aşıyla ilgili hayvan deneylerinin tamamlandığını kaydederek, "Bu da protein tabanlı bir aşı çeşidi, dünyadaki yenilikçi aşı türlerinden bir tanesi. Burundan uygulanacak bir aşı çalışması. ODTÜ'deki bir hocamız bunun liderliğini yapıyor. Orada da arkadaşlarımız hayvan deneylerini tamamladılar. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar. Onların değerlendirmesi, eğer onay alırsa insan deneylerine başlayacaklar. Arkadaşlarımızın ilk elde ettiği sonuçlar, oldukça başarılı gözüküyor" diye konuştu.'MUTASYONA KOLAY TASARLANAN AŞILAR'Varank, mutasyonlu virüslerle ilgili de, "Hem burundan uygulanan aşı hem de VLP aşı, mutasyona çok kolay tasarlanan aşılar. Tasarım değiştiriliyor. Dolayısıyla o süreçleri bir daha yapmıyorsunuz. Sadece tasarımları değiştirerek netice alabiliyorsunuz. Mesela bu VLP aşısının ikinci fazında hocalarımız, mutasyona karşı faz çalışmasını da kullanmak istiyorlar. Testlerini yapıyorlar. Bu aşıların bir özelliği de mutasyona karşı çok hızlıca bunların tasarımının değiştirilmesi" diye konuştu.

Bakan Varank ayrıca, herkesin aşı olması gerektiğini söyleyerek, "Aşı karşıtlığını kabul etmeyiz. Bu doğru tavır değil. Sinsi bir hastalık bu, mücadele yolu aşılanmak" dedi.

Görüntü dökümü:

- Bakan Varank'ın açıklaması

Haber- Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR