Son dakika haberi: Türkiye'nin tek buz müzesi kapılarını sevgi evlerindeki çocuklara açtı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde kurulan "Ata Buz Müzesi", kentte sevgi evlerinde kalan çocukları ağırladı.

Kış mevsiminin sert geçtiği kentlerden Erzurum'da, geçen yıl Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, yeni sanat eserleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi yerleşkesinde bulunan müzede, üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyelerinin, "Cumhuriyet ve Çocuk" temasıyla açtıkları buz sergisi, bu kez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan yaklaşık 100 çocuğu konuk etti.

Çocuklar, buzdan yapılan kutupların simgesi iglo ev, Türkiye haritası ve Türk bayrağı, kaydırak, piyano ve Erzurum'un önemli simgelerinden Nene Hatun'un heykelinin de bulunduğu eserleri inceledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, gazetecilere yaptığı açıklamada, buz müzesini üniversitenin yeni nesil dönüşüm projesi kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.

Buz müzesinin Türkiye'de tek ve marka bir proje olduğunu belirten Bulat, "Biz amacımıza ulaştık. Çocuklarımıza hocalarımızın yaptığı eserleri göstererek onlara farklı bir hayal gücü kazandırdık." dedi.

Bulat, bu çalışmanın üniversite açısından çok önemli olacağını ifade ederek, "Çocuklar buradan sanatsal anlamda kültürlü şekilde ayrılacak. Oyuna yönelik tasarımlar yaptık. Bir de Cumhuriyetimizin temelleri burada atıldığı için buzdan Türkiye haritası, bayrak ve Nene Hatun simgeleri yaptık. Erzurum'un geçmişiyle günümüzü bir araya getirmeye çalıştık. Bu bölgeyi, Orta Asya ve Ortadoğu'yu ileride sanat merkezimizde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu müze artık uluslararası anlam kazanacak. Yurt dışından sanatçıları davet ederek kültürümüzü sanat yoluyla anlatacağız." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da buz müzesi ziyaretinin çocuklar için önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu gezi çocukların gelişimleri açısından çok önemli. Özellikle çağdaş ve modern sanatı yansıtan farklı figürler var. Çocuklarımızın bu derece yenilikleri görmesi hem estetik hem de zihinsel açıdan anlamlı. Dokunup hissedebiliyorlar yani bilinç altına yönelik tarihsel anlamda özellikle Cumhuriyetin temel taşlarının atılmasına yönelik figürlerin olması da güzel bir çalışma olmuş. 100 kadar çocuğumuz bu etkinliğe katıldı ve yapılan çalışmaları merakla gördü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu