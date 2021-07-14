Son dakika haberi! Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Kaygısız, Gabon İnsan Hakları ve Adalet Bakanı Ndembet ile görüştü
Son dakika haberler... Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Gabon Cumhuriyeti İnsan Hakları ve Adalet Bakanı Erlyne Antonella Ndembet tarafından kabul edildi.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Gabon Cumhuriyeti İnsan Hakları ve Adalet Bakanı Erlyne Antonella Ndembet tarafından kabul edildi.
Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Gabon arasındaki adli iş birliği konuları ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem