Son dakika haberi! Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Kaygısız, Gabon Dışişleri Bakanı Boubeya ile görüştü

Bir son dakika haberine göre Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya ile görüştü.