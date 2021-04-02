Son dakika haberi! Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Kaygısız, Gabon Dışişleri Bakanı Boubeya ile görüştü
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Son dakika haberi! Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Kaygısız, Gabon Dışişleri Bakanı Boubeya ile görüştü

Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Kaygısız, Gabon Dışişleri Bakanı Boubeya ile görüştü

Bir son dakika haberine göre Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya ile görüştü.

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Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya ile görüştü.

Büyükelçi Kaygısız ile Bakan Boubeya, başkent Librevil'deki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede, ekonomik, siyasi ve kültürel ikili iş birliği konuları görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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