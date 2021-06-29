Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Sağlık

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.01 itibarıyla 49 milyon 134 bin 621'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.01 itibarıyla 49 milyon 134 bin 621'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 34 milyon 114 bin 720, ikinci doz aşı 15 milyon 19 bin 901 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 49 milyon 134 bin 621'e yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 560 bin 226, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 457 bin 235, toplam 9 milyon 17 bin 461, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 800 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 257 bin 800, toplam 4 milyon 58 bin 15, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 264 bin 801, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 19 bin 719, toplam 3 milyon 284 bin 520 doz olarak kayıtlara geçti.

5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 510 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 730 oldu, 6 bin 536 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156, vefat sayısı da 49 bin 687 oldu.

"Delta varyantı artıyor"

Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Koca, spor müsabakalarının seyircili oynanması konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruya, "Önümüzdeki süreçte tek bir alanda değil bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum." yanıtını verdi.

Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantına ilişkin soru üzerine de Koca, şunları kaydetti:

"Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. Geçen hafta da söylemiştim, 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim. Şu an 224'e çıktı. 16 ilde görülen delta varyantı şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü de İstanbul'da."

Bakan Koca, "BioNTech aşısının ikinci dozuna ilişkin süre 6-8 haftaydı, bu sürenin 4 haftaya kadar kısaltılması gündemde. Bu konudaki çalışma ne aşamada?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"6 haftaya uzatmaya Uğur Hoca ile de görüşerek karar vermiştik. Özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde birer aşıyı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli miktarda aşımız var. Yarın Bilim Kurulu'nda gündem konularından biri bu olacak. 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle 'Rapel' veya hatırlatma dozu dediğimiz, 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması veya nasıl uygulanması gerektiği, yarın Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak."

18 yaş üstündeki vatandaşların en az bir doz aşı olma oranın yüzde 57'ye yaklaştığını belirten Koca, bunu bayrama kadar yüzde 70 yapmak istediklerini, hedeflerinin yüzde 80 ve üstü olduğunu ifade etti.

"Her dört kişiden birinin aşısı tamamlandı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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