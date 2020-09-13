Son dakika haberi! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Son dakika haberi! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika gündem haberi... Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
13.09.2020 23:29 | Son Güncelleme: 13.09.2020 23:32

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 97 test yapıldı, 1527 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1102 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 258 bin 833'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı üreten fabrikayı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid 19'a karşı kısa bir sürede yerli imkanlarla sıfırdan sentezlenen ve tedavide kullanılmaya başlanan ilacın üretildiği Atabay Kimya'nın Gebze'deki fabrikasını ziyaret etti. Varank, "Kovid-19'un tedavisinde kullanılan Favicovir, tüm Türkiye'de hastalara veriliyor." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığınca bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Türkiye Kooperatifler Fuarı" 24-27 Eylül'de Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi Congresium'da açılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre fuar, ziyaretçilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sıkı tedbirlerle ağırlayacak.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur, yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

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