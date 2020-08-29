Son dakika haberi | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Son dakika haberi | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64, can kaybı 6 bin 284 oldu.

Son dakika haberi | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
29.08.2020 23:41 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:41

Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64, can kaybı 6 bin 284 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 101 bin 414 test yapıldı, 1549 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 39 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 242 bin 812'ye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 937 bin 88, vaka sayısı 267 bin 64, vefat sayısı 6 bin 284 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 917, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Toplamda 7 milyona yakın test yaptık"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde."

Gaziantep'te 1957 kişiye ceza kesildi

Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle Gaziantep'te 1957, Kocaeli'de 59 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Yukarı Mahallesi, Burdur'un Yeşilova ilçesi Çuvallı köyü ile Adıyaman'da 18 ev karantinaya alındı.

Malatya'nın Doğanyol ilçesi Belediye Başkanı Hakan Bay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu organizasyonlara katılımına yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü hekimlerinden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Sağlıklı kişilerin grip ve zatürre aşıları yaptırarak Kovid-19'a yakalanma ya da hastalığı rahat geçireceği yönündeki iddiaların bilimsel dayanağı yok. Bu aşıları grip ya da zatürre açısından risk grubunda olanlara yaptırmalı." uyarısında bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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