Son dakika haberi | Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın, Kahramankazan'da mezarı başında dualarla anıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın'ın mezarı başında anma etkinliği yapıldı.

İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Satı Kadın'ın ailesi ile vatandaşların katıldığı etkinlikte, Ulu Cami avlusundaki Satıkadın'ın kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve çiçek bırakıldı.

Ayrıca, Satıkadın'ın kişisel eşyalarının da sergilendiği, Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye çevrilen evi gezildi. Müzeyi gezen ziyaretçiler, Satıkadın adına açılmış defteri imzaladı.

Program Satıkadın Müzesi'nin gezilmesi ve toplu fotograf çekimiyle sona erdi.

Satıkadın'ın torunu Satı Öztürk, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Satıkadın sadece bizim ailemiz için değil bütün Türk kadınları için önemli ve örnek alınacak bir kadındır. Bugün de burada Dünya Kadınlar Günü'nde kendisini bir kez daha minnet ve rahmetle andık. Ruhu şad olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş