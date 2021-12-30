TÜRKİYE'NİN EN KISA BOYLU KADINI ZATÜRREDEN HAYATINI KAYBETTİ

OSMANİYE (DHA) - Osmaniye'de, zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, 72 santimetreyle Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan Elif Kocaman için cenaze töreni düzenlendi. Kocaman'ın cenazesi, Kadirli ilçesine bağlı Karabacak köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Elif Kocaman, toprağa verildi.