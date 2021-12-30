TÜRKİYE'NİN EN KISA BOYLU KADINI ZATÜRREDEN HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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TÜRKİYE'NİN EN KISA BOYLU KADINI ZATÜRREDEN HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, 72 santimetreyle Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan Elif Kocaman için cenaze töreni düzenlendi.

OSMANİYE (DHA) - Osmaniye'de, zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, 72 santimetreyle Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan Elif Kocaman için cenaze töreni düzenlendi. Kocaman'ın cenazesi, Kadirli ilçesine bağlı Karabacak köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Elif Kocaman, toprağa verildi.

TÜRKİYE'NİN EN KISA BOYLU KADINI ZATÜRREDEN HAYATINI KAYBETTİ

TÜRKİYE'NİN EN KISA BOYLU KADINI ZATÜRREDEN HAYATINI KAYBETTİ

TÜRKİYE'NİN EN KISA BOYLU KADINI ZATÜRREDEN HAYATINI KAYBETTİ

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