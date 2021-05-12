Son dakika haberi! Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Dhieu ile görüştü

Son dakika haberi: Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Albino Bol Dhieu ile görüştü.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Albino Bol Dhieu ile görüştü.

Büyükelçi Mutaf ile Bakan Dhieu, başkent Cuba'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) temsilcileri de hazır bulunduğu görüşmede, Güney Sudan'da genç nüfusa yönelik projeler ve spor alanındaki muhtemel iş birliği imkanları ele alındı.

Büyükelçi Mutaf, Bakan Dhieu'yu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle büyükelçilik tarafından Cuba'da bir gençlik merkezinde yapılacak etkinliğe de davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu