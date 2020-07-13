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Son dakika haberi! "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Manisa'dan 24 firma yer aldı

Son dakika haberleri: Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında kentten 24 firmanın bulunduğunu bildirdi.

Son dakika haberi!
13.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:44

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında kentten 24 firmanın bulunduğunu bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği çalışmada yer alan firmalarla gurur duyduklarını belirtti.

Kovid-19 salgını sebebiyle ekonomik olarak zor günlerden geçildiğini aktaran Mehmet Yılmaz, "Zorlu dönemlerde sanayicilerimiz zor şartlar altında çarklarını döndürmeye devam etti. Böylesine özel ve zorlu bir dönemde üretimin, istihdamın, ihracatın gerçek kahramanı olan ve İSO 500 listesinde yer alan tüm firmalarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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