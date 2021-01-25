Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen terör saldırısını kınadı

25.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:06
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine 24 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen terör saldırılarında 6 Malili askerin hayatını kaybettiği ve birçok güvenlik görevlisinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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