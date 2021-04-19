Son dakika haberi! Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenaze namazı Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı
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Son dakika haberi! Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenaze namazı Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı

Son dakika haberi! Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenaze namazı Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenaze namazı Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı.

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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenaze namazı Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Esat Delihasan'ın cenaze namazına AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan ile çok sayıda antrenör, hakem ve sporcu katıldı.

Delihasan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından helallik alınması için Alibeyköy'deki evine götürüldü. Esat Delihasan'ın cenazesi yarın Rize'deki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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