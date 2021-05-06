Son dakika haberi! Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan ilk çeyrekte 198 milyon TL net kar

Son dakika ekonomi haberi... Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2021 yılı ilk çeyrekte aktif toplamını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 30,7 milyar TL'ye ulaştırırken, net karını ise yaklaşık 198 milyon TL'ye yükseltti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2021 yılı ilk çeyrekte aktif toplamını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 30,7 milyar TL'ye ulaştırırken, net karını ise yaklaşık 198 milyon TL'ye yükseltti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2021 Mart sonu itibarıyla, bankanın toplam aktiflerinin yüzde 75'ini oluşturan kredilerinin tutarı 23 milyar TL'ye ulaşırken, kredi hacmi ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 13, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 41 artış gösterdi.

Bankanın brüt takipteki kredilerinin oranı yüzde 1'in altında kalmaya devam ederken, sermaye yeterlilik oranı sektör ortalamasının üzerine çıkarak yılın ilk çeyreğinde yüzde 21 oldu. Banka, 2021'in ilk çeyreğinde özkaynaklarını ise 3,8 milyar TL'ye çıkarttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve sürdürülebilir büyüme sağlanması için çalışmaya hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Geride bıraktığımız yılda, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırımlara sağladığı teknik ve finansal destekle ülke ekonomisi için katma değer yaratan Bankamız, bu yılın ilk çeyreğinde de ekonomimizin büyümesine olan katkısını sürdürmeye devam etti. Başta enerji sektörü olmak üzere, yerli ve iklim dostu projelerin yanında yer alıyor, enerji ve enerji verimliliği projelerini desteklemeye devam ediyoruz. Bu projelere desteğimizi sürdürmek için Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile 170 milyon ABD doları tutarında "Yeşil" temalı bir kredi anlaşması imzaladık." ifadelerini kullandı.

Yatırım Bankacılığı alanında sundukları danışmanlık hizmetiyle önemli bir görev üstlendiklerini kaydeden Öztop şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırım Bankacılığı alanında hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarına finansal danışmanlık, sermaye piyasaları danışmanlığı, birleşme ve satın alma danışmanlığı alanlarında hizmet veriyoruz. Sorumlu bankacılık anlayışımızla 200 milyon TL tutarındaki, Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık ettik. EÜAŞ'a ait bazı santrallerin ve kamuya ait belirli liman ve marinaların özelleştirilmesi kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na finansal danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyoruz.

Birçok sektörde birleşme ve satın alma, sermaye piyasaları ve finansal danışmanlık hizmetlerimizde hız kesmiyor; kamu ve özel sektör işletmelerinin alternatif finansman ürünleri ile fonlara ulaşımına aracılık etmeyi sürdürüyoruz. 15 Mart 2021 tarihi itibarıyla iştirakimiz Kalkınma Girişim Sermayesi PYŞ, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet iznini aldı ve Türkiye Kalkınma Fonu alt fonları olan Bölgesel Kalkınma Fonu ile Teknoloji ve İnovasyon Fonu'nun yönetimi PYŞ'ye devredildi. Gelecek dönemlerde de kalkınma bankacılığı, yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu faaliyetlerimiz ile ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu