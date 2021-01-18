MSB: Türk ve Yunan heyetleri arasındaki toplantının bugün başlaması planlanıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00 itibarıyla Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı