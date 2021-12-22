Son dakika haberi | Türkiye ile Mozambik ve Togo arasındaki anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Türkiye ile Mozambik ve Togo arasındaki anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

Son dakika haberi | Türkiye ile Mozambik ve Togo arasındaki anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Türkiye ile Mozambik ve Togo arasında çeşitli alanlarda ayrı ayrı imzalanan milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Mozambik ve Togo arasında çeşitli alanlarda ayrı ayrı imzalanan milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Mozambik arasında, 24 Ocak 2017'de Maputo'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mozambik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildi.

Bu anlaşmayla iki ülke arasında ticareti geliştirme, karşılıklı yatırım, tarım, hayvancılık ve balıkçılık başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye ile Togo arasında 19 Ekim 2021'de Lome'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" onaylandı. Protokole göre, Türkiye ile Togo arasında diplomatik temsilcilikler için arsa takası yapılacak. Türkiye, Togo'ya Ankara'da 3 bin 339 metrekare arsayı bedelsiz devredecek. Togo da Türkiye'ye başkent Lome'de 6 bin 2 metrekare arsayı bedelsiz devredecek.

Ayrıca, 18 Kasım 2020'de İstanbul'da imzalanan "Türkiye ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Bina Tahsisine İlişkin Uygulama Protokolü" onaylandı. Buna göre Dışişleri Bakanlığı, Arif Paşa Konağı ve müştemilatını, Türk Konseyi Sekretaryasının kullanımına bedelsiz tahsis edecek.

Ara buluculukta 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi

Ara buluculukta 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi

 Bakan Nebati: 'Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz.'

Bakan Nebati: "Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title