Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında protokol imzası

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Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında protokol imzasıİSTANBUL – Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında protokol imzası

İSTANBUL – Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında, gerçekleştirdiği görüşmelerini sürdürüyor.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanı RadmilaSekerinska ile bir araya gelen Bakan Akar, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü imzaladı.

Bakan Akar ayrıca Slovenya Savunma Bakanı MatejTonin ve Güney Sudan Savunma Bakanı Angelina JanyTeny ile de bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı